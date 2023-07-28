(Васильева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения18.06.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1863
Отец: Никитин Василий
Мать: Марфа Никифорова (?) /
Крещение
21.06.1863
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Godparents:той же деревни казенного крестьянина Кирилла Димитриева жена Феодосия Якимова | Троицкая церковь, село Абызово
Смерть
Неизвестно