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(Васильева) Агриппина

Место рождения

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.06.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1863

Отец: Никитин Василий

Мать: Марфа Никифорова (?) /

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Крещение
21.06.1863
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Godparents:той же деревни казенного крестьянина Кирилла Димитриева жена Феодосия Якимова | Троицкая церковь, село Абызово
Смерть
Неизвестно