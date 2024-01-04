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Финогенов Федор Казмин

Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.02.1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1806

Отец: Казьма Финогенов

Мать: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Финогенов Петр Федоров

Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Финогенов Федор Федоров

Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогенова Екатерина Дорофеева

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1853
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: вероятно эпидемия холеры
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