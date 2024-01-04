Финогенов Федор Казмин
Место рождения
Дата рождения04.02.1806
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1806
Отец: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Финогенова Екатерина Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853
Причина смерти: вероятно эпидемия холеры