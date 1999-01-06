Никитин Михаил
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти06.01.1999
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Никитин (павельев) Иван
Мать: Никитин (павельев) Вера
Рождение ребёнка
1956
Сын: Никитин Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.01.1999
Ульяновская обл.Карсунский р-н сЕрмаки