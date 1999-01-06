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Никитин Михаил

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Место рождения

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

06.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Никитин (павельев) Иван

Мать: Никитин (павельев) Вера

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Никитин Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.1999
Ульяновская обл.Карсунский р-н сЕрмаки