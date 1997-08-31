Diana Princess of Wales — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Diana Princess of Wales

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1961

Дата смерти

31.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1982

Сын: William Prince of Wales

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Prince Henry Duke of Sussex

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.08.1997