Diana Princess of Wales
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1961
Дата смерти31.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1982
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1984
Сын: Prince Henry Duke of Sussex
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.08.1997