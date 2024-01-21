Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Афанасев Иван Афанасевич

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
С 19.12.1914 по 1915

Дочь: Захарова Соня

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Липовая Ядринский район ЧР
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Смородинова Фёкла Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

д. Липовая Ядринский район Чувашской Республики
Рождение ребёнка
14.10.1919

Дочь: Яковлева Домна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Липовая
Рождение ребёнка
13.03.1926

Дочь: Яковлева Евдокия (Улдюти)

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
02.01.1931

Дочь: Соколова Елена

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Смерть
Около 1966
д. Липовая Ядринский район
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