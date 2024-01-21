Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
С 19.12.1914 по 1915
Дочь: Захарова Соня
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Липовая Ядринский район ЧР
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Смородинова Фёкла Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
д. Липовая Ядринский район Чувашской Республики
Рождение ребёнка
14.10.1919
Дочь: Яковлева Домна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Липовая
Рождение ребёнка
13.03.1926
Дочь: Яковлева Евдокия (Улдюти)
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
02.01.1931
Дочь: Соколова Елена
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Смерть
Около 1966
д. Липовая Ядринский район