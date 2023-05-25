Салихов Рифат Раузитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салихов Раузит Салихович
Мать: Салихова Фатима Ахатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Ясмина Рифатовна
Мать ребёнка: Салихова Нурия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Айгуль Рифатовна
Мать ребёнка: Салихова Нурия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салихова Нурия
Смерть
Неизвестно