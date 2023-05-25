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Салихов Рифат Раузитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салихов Раузит Салихович

Мать: Салихова Фатима Ахатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Ясмина Рифатовна

Мать ребёнка: Салихова Нурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Айгуль Рифатовна

Мать ребёнка: Салихова Нурия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихова Нурия

Смерть
Неизвестно