Сорокин Петр Феофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Петр Феофилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Феофил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1899

Дочь: Сорокина Евгения

Мать ребёнка: Сорокина Гликерия Захаровна

Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Сорокина Анна

Мать ребёнка: Сорокина Гликерия Захаровна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Сорокина Варвара

Мать ребёнка: Сорокина Гликерия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Гликерия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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