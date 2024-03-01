Сорокин Петр Феофилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Феофил Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1899
Дочь: Сорокина Евгения
Мать ребёнка: Сорокина Гликерия Захаровна
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: Сорокина Анна
Мать ребёнка: Сорокина Гликерия Захаровна
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Сорокина Варвара
Мать ребёнка: Сорокина Гликерия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно