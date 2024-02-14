Салимов Залман
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Салимов Абрам
Военная служба
Неизвестно
Салимов Залман Абрамович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1898 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь Дата и место приз... Показать все
Смерть
Неизвестно