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Салимов Залман

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Салимов Абрам

Мать: Салимова (Кармен) Злата-Либа

Военная служба
Неизвестно
Салимов Залман Абрамович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1898 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь Дата и место приз... Показать все
Смерть
Неизвестно

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