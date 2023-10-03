Гронина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.?.1882
Сын: Гронин Иоан
Отец ребёнка: Гронин Лука
Рождение ребёнка
18.11.1896
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гронин Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гронин Федор
Отец ребёнка: Гронин Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гронин Лука