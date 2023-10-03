Гронина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гронина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.?.1882

Сын: Гронин Иоан

Отец ребёнка: Гронин Лука

Рождение ребёнка
18.11.1896

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гронин Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гронин Федор

Отец ребёнка: Гронин Лука

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гронин Лука

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