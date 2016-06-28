Местюкова (Грязнева) Мария Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местюкова (Грязнева) Мария Федотьевна

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Место рождения

Кубань

Дата рождения

22.11.1928

Дата смерти

28.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928

Отец: Грязнев Федот Павлович

Мать: Грязнева Прасковья Григорьевна

Кубань
Рождение ребёнка
26.07.1950

Сын: Местюков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.08.1954

Сын: Местюков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1959

Дочь: Токарева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.10.1961

Сын: Местюков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Местюков Сергей Степанович

Смерть
28.06.2016
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