Местюкова (Грязнева) Мария Федотьевна
Место рожденияКубань
Дата рождения22.11.1928
Дата смерти28.06.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928
Кубань
Рождение ребёнка
26.07.1950
Сын: Местюков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
29.08.1954
Сын: Местюков Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
10.05.1959
Дочь: Токарева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
07.10.1961
Сын: Местюков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Местюков Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.2016