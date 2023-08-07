Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Парфен Иванович
Отец ребёнка: Иван Романович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Потап Иванович
Отец ребёнка: Иван Романович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Иван Романович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Влас Иванович
Отец ребёнка: Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Романович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1774