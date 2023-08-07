Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

До 1708 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Парфен Иванович

Отец ребёнка: Иван Романович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Потап Иванович

Отец ребёнка: Иван Романович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Иван Романович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Влас Иванович

Отец ребёнка: Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Романович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1774