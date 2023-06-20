Коврижных Кондратей Коврижных
Место рожденияд. Двинянинская
Дата рождения1685
Дата смерти20.03.1760
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Коврижных Фетка (Федор)
Мать: ?
д. Двинянинская
Рождение ребёнка
1715
Сын: Коврижных Леонтий
Мать ребёнка: Коврижных Маремьяна Сергиева
Рождение ребёнка
1720
Сын: Коврижных Артем Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Маремьяна Сергиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Ермола Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Маремьяна Сергиева
д. Доровская
Смерть
20.03.1760
д. Доровская