Коврижных Кондратей Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Кондратей Коврижных

Место рождения

д. Двинянинская

Дата рождения

1685

Дата смерти

20.03.1760

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Коврижных Фетка (Федор)

Мать: ?

д. Двинянинская
Рождение ребёнка
1715

Сын: Коврижных Леонтий

Мать ребёнка: Коврижных Маремьяна Сергиева

Рождение ребёнка
1720

Сын: Коврижных Артем Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Маремьяна Сергиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Ермола Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Маремьяна Сергиева

д. Доровская
Смерть
20.03.1760
д. Доровская