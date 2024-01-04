Сурман (Макарова) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1899
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1899
дата из личного дела отца
Бракосочетание
17.02.1918
ЦГИА ф. 19 оп. 127 д. 3676 «Метрические книги церкви св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице» | Цéрковь Симео́на и А́нны на ул. Моховой.
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Сурман Иван Андреевич
дер. Лоровилово, Лисинская волость
Рождение ребёнка
13.04.1923
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Сурман Иван Андреевич
Место жительства
С 12.08.1925
ул. Коломенская, д. 35/37, кв.41
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: в блокаду от голода
Работа или профессия
По 1942
подсобница | Швейно-такелажная фабрика «Красный водник».
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище