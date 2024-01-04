Сурман (Макарова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурман (Макарова) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Рынделево, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.03.1899

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1899

Отец: Макаров Яков Илларионович

Мать: Макарова Васса (Василиса) Никитишна

Рынделево, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
дата из личного дела отца
Бракосочетание
17.02.1918

Муж: Сурман Иван Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА ф. 19 оп. 127 д. 3676 «Метрические книги церкви св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице» | Цéрковь Симео́на и А́нны на ул. Моховой.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Сурман Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сурман Иван Андреевич

дер. Лоровилово, Лисинская волость
Рождение ребёнка
13.04.1923

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Сурман Иван Андреевич

Место жительства
С 12.08.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. Коломенская, д. 35/37, кв.41
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: в блокаду от голода
Работа или профессия
По 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
подсобница | Швейно-такелажная фабрика «Красный водник».
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пискаревское кладбище
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