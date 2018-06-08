Сабирзянов Данис Габсалямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирзянов Данис Габсалямович

Место рождения

Апастовский р-н

Дата рождения

09.08.1953

Дата смерти

08.06.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Апастовский р-н
Рождение ребёнка
30.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирзянова Дания Мирзазяновна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирзянова Дания Мирзазяновна

Смерть
08.06.2018
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