Сабирзянов Данис Габсалямович
Место рожденияАпастовский р-н
Дата рождения09.08.1953
Дата смерти08.06.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Апастовский р-н
Рождение ребёнка
30.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабирзянова Дания Мирзазяновна
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2018