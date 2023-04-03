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Peltonen Johannes Paavonpoika
Peltonen Johannes Paavonpoika
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1888
Пол
Мужской
Отец
Paavo Yrjönpoika
1839 г.р.
Мать
(Ikävalko) Helena Juhontytär
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1888
Отец:
Paavo Yrjönpoika
Мать:
Helena Juhontytär
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