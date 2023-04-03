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Peltonen Johannes Paavonpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1888

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1888

Отец: Paavo Yrjönpoika

Мать: Helena Juhontytär

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