Новосельцева (Новосельцева) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосельцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Светлова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич
Барбино, Перская волость, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Светлова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно