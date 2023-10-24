Новосельцева (Новосельцева) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева (Новосельцева) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосельцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Светлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Светлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Светлова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич

Барбино, Перская волость, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Светлова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Светлов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Светлов Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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