Соловьев Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Сергей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1908

Дата смерти

20.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1929

Дочь: Керова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Андреевна

с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Екатерина Андреевна

Смерть
20.01.1977
Ст. Красный Гуляй
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