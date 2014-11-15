Соловьев Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1908
Дата смерти20.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1929
Дочь: Керова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Андреевна
с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1977
Ст. Красный Гуляй