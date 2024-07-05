Фока Авдеевич 1642 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фока Авдеевич

Место рождения

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1642

Дата смерти

Между 1722 и 1745

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: не указан

Мать: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1682

Сын: Фокин Осип Фокич

Мать ребёнка: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Фокин Афанасий Фокич

Мать ребёнка: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Фокин Максим Фокич

Мать ребёнка: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Фокин Карней Фокич

Мать ребёнка: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Фокин Аваакум Фокич

Мать ребёнка: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Фокин Леон Фокич

Мать ребёнка: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Между 1722 и 1745

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