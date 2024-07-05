Фока Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1642
Дата смертиМежду 1722 и 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1682
Сын: Фокин Осип Фокич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Фокин Афанасий Фокич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Фокин Максим Фокич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Фокин Карней Фокич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Фокин Аваакум Фокич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Фокин Леон Фокич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1722 и 1745