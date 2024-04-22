Феофилакт Сергеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофилакт Сергеев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Чурилин Сергей Козьмин (Ич)

Мать: Варвара Ефремова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Настасья Феофилактова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Иван Феофилактов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Алексей Феофилактов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Сидор Феофилактов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ефимия Филатова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Марья Феофилактова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1820
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