Феофилакт Сергеев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Настасья Феофилактова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ефимия Филатова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Марья Феофилактова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1820