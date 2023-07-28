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Медведев Парфений Иванович

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Иван

Мать: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Степан Парфентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Александра Парфентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей Парфентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно