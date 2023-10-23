Каличенко (Чубарова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.?
Дочь: Каличенко Дарья Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.?
Сын: Каличенко Владимир Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно