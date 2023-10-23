Каличенко (Чубарова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаличенко (Чубарова) Елена Александровна

Каличенко (Чубарова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.?

Дочь: Каличенко Дарья Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.?

Сын: Каличенко Владимир Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close