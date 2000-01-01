Небылица Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небылица Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Новикова Прасковья

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Даниил

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Митрофан

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Михаил

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Павел

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устья

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярина

Отец ребёнка: Небылица Автоном

Смерть
Неизвестно
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