Небылица Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Новикова Прасковья
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Даниил
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Митрофан
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Михаил
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Павел
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устья
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярина
Отец ребёнка: Небылица Автоном
Смерть
Неизвестно