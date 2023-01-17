Фамилии Нет Фома Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смерти19.03.1866 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фамилии Нет Наталья Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фамилии Нет Федосья Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фамилии Нет Марфа Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.03.1866 ст.