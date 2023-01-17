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Фамилии Нет Фома Гаврилович

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

19.03.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Фамилии Нет Гаврила Алексеевич

Мать: Фамилии Нет Агриппина Семеновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фамилии Нет Наталья Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фамилии Нет Федосья Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фамилии Нет Марфа Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.03.1866 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
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