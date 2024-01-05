Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Илья

Мать: Малка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1984
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