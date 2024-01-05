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Илья
Илья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Илья
Мать
Малка
Дети
Фаина
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Илья
Мать:
Малка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Фаина
Мать ребёнка:
Анна
Смерть
1984
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