Великанов Павел
Место рожденияс. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1940
Дочь: Курасова Нина
Мать ребёнка: Великанова Таисия
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Великанова Таисия
Смерть
Неизвестно