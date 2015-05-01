Великанов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанов Павел

Великанов Павел

avatar

Место рождения

с. Украинка, Исилькульский район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1940

Дочь: Курасова Нина

Мать ребёнка: Великанова Таисия

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Великанова Таисия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close