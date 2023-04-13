Хаткевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1906
Отец ребёнка: Хаткевич Егор
Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Рождение ребёнка
01.12.1915
Сын: Хаткевич Николай Егорович
Отец ребёнка: Хаткевич Егор
Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Хаткевич Егор
Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаткевич Константин Егорович
Отец ребёнка: Хаткевич Егор
Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Смерть
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н