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Хаткевич ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1906

Сын: Хаткевич Петр Егорович

Отец ребёнка: Хаткевич Егор

Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Хаткевич Николай Егорович

Отец ребёнка: Хаткевич Егор

Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Хаткевич Егор

Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаткевич Константин Егорович

Отец ребёнка: Хаткевич Егор

Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н д Власово
Смерть
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н
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