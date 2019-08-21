Шорохова (Долгушина) Людмила Константиновна 21.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шорохова (Долгушина) Людмила Константиновна

Автор
КШ
Шорохов К.

женский, родилась 21.08.1936, Западно-Сибирский край, г. Сталинск (ныне Новокузнецк)

Отец
Долгушин Константин Георгиевич07.10.1914 г.р.
Мать
Долгушина (Московских) Валентина (Варвара) Георгиевна (Егоровна)28.09.1910 ст. г.р.
Дети
Шорохов Константин Михайлович28.04.1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936

Отец: Долгушин Константин Георгиевич

Мать: Долгушина (Московских) Валентина (Варвара) Георгиевна (Егоровна)

Западно-Сибирский край, г. Сталинск (ныне Новокузнецк)

Рождение ребёнка
28.04.1964

Сын: Шорохов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Шорохов (Кульпин) Михаил Александрович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Рождение ребёнка
10.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорохов (Кульпин) Михаил Александрович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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