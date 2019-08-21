Шорохова (Долгушина) Людмила Константиновна
женский, родилась 21.08.1936, Западно-Сибирский край, г. Сталинск (ныне Новокузнецк)
ОтецДолгушин Константин Георгиевич07.10.1914 г.р.
МатьДолгушина (Московских) Валентина (Варвара) Георгиевна (Егоровна)28.09.1910 ст. г.р.
Дети
Шорохов Константин Михайлович28.04.1964 г.р.
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Рождение
21.08.1936
Отец: Долгушин Константин Георгиевич
Мать: Долгушина (Московских) Валентина (Варвара) Георгиевна (Егоровна)
Западно-Сибирский край, г. Сталинск (ныне Новокузнецк)
Рождение ребёнка
28.04.1964
Сын: Шорохов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Шорохов (Кульпин) Михаил Александрович
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорохов (Кульпин) Михаил Александрович
Ангарск, Ангарское, Иркутская область