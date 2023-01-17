Валуев Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуев Пётр Александрович

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Место рождения

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд

Дата рождения

04.10.1814

Дата смерти

27.01.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1814
Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Смерть
27.01.1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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