Валуев Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1814
Дата смерти27.01.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1814
Смерть
27.01.1890
Место жительства
По 1890