Губкина (Третьякова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкина (Третьякова) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1989

Отец: не указан

Мать: Третьякова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
22.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан