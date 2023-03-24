Жуланова (Ведерникова) Феодосия Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова (Ведерникова) Феодосия Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Абрам Захаров

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1824

Муж: Жуланов Стефан Селиверстов

Рождение ребёнка
25.09.1825

Дочь: Устинья Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.1832

Дочь: Марина Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: мария Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Смерть
Неизвестно
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