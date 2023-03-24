Жуланова (Ведерникова) Феодосия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ведерников Абрам Захаров
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1824
Рождение ребёнка
25.09.1825
Дочь: Устинья Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
12.07.1832
Дочь: Марина Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мария Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Смерть
Неизвестно