Шакулин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакулин Филипп

Место рождения

с. Тарасово Волгоградская обл

Дата рождения

12.11.1913

Дата смерти

09.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1913

Отец: Шакулин Григорий

Мать: Шакулина Матрена (Мотя)

с. Тарасово Волгоградская обл
Рождение ребёнка
Около 10.11.1936

Дочь: Брянцева Анна

Мать ребёнка: Шакулина Мария

Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Шакулина Мария

Смерть
09.05.1999
Киржач
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