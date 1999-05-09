Шакулин Филипп
Место рожденияс. Тарасово Волгоградская обл
Дата рождения12.11.1913
Дата смерти09.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1913
Отец: Шакулин Григорий
Мать: Шакулина Матрена (Мотя)
с. Тарасово Волгоградская обл
Рождение ребёнка
Около 10.11.1936
Дочь: Брянцева Анна
Мать ребёнка: Шакулина Мария
Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Шакулина Мария
Смерть
09.05.1999
Киржач