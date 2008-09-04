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Калмыков Виктор Борисович

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Место рождения

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.07.1933

Дата смерти

04.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1933

Отец: Калмыков Борис Алексеевич

Мать: Калмыкова Анна Дорофеевна

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
Между 1951 и 1956
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Высшее Военно-Морское училище Инженеров Оружия
Бракосочетание
17.07.1955

Жена: Калмыкова Маргарита Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Маргарита Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
27.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Маргарита Васильевна

Измаил, Одеська область
Образование
1969
Севастополь, Украинская ССР
адьюнктура
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пл.50-летия СССР
Смерть
04.09.2008
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
5 rм. Балаклавского шоссе, кв. 37, сек. Б, ряд 7, мог. 4
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