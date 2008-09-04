Калмыков Виктор Борисович
Место рождения
Дата рождения23.07.1933
Дата смерти04.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1933
Образование
Между 1951 и 1956
Высшее Военно-Морское училище Инженеров Оружия
Бракосочетание
17.07.1955
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Маргарита Васильевна
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Рождение ребёнка
27.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Маргарита Васильевна
Измаил, Одеська область
Образование
1969
адьюнктура
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пл.50-летия СССР
Смерть
04.09.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
5 rм. Балаклавского шоссе, кв. 37, сек. Б, ряд 7, мог. 4