Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1890

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастрюков Никифор Маркиянович

Рождение ребёнка
05.10.1920

Дочь: (Мастрюкова) Полина

Отец ребёнка: Мастрюков Никифор Маркиянович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мастрюков Иван

Отец ребёнка: Мастрюков Никифор Маркиянович

Смерть
1968

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