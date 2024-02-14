Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1890
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1920
Дочь: (Мастрюкова) Полина
Отец ребёнка: Мастрюков Никифор Маркиянович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мастрюков Иван
Отец ребёнка: Мастрюков Никифор Маркиянович
Смерть
1968