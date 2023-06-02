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(Скирда) ?
(Скирда) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Скирда Филипий
1881 г.р.
Мать
Скирда Хиония
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Скирда Филипий
Мать:
Скирда Хиония
Смерть
Неизвестно
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