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(Скирда) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Скирда Филипий

Мать: Скирда Хиония

Смерть
Неизвестно