Крепышев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крепышев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Ягодникова-Крепышева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова-Ягодникова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Ягодникова-Крепышева Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно