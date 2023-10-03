Крепышев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепышев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крепышев Александр Григорьевич

Мать: Крепышева- Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крепышева-Нефедова-Мохова Галина Александровна

Мать ребёнка: Ягодникова-Крепышева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крепышев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Ягодникова-Крепышева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова-Ягодникова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Ягодникова-Крепышева Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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