Rosenberg Aaron
Место рожденияCleveland, Ohio
Дата рождения01.12.1916
Дата смерти02.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916
Отец: Rosenberg Alexander (Alex)
Мать: Rosenberg Bessie
Cleveland, Ohio
Бракосочетание
1939
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Cleveland, Ohio
Бракосочетание
1962
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
02.03.2005