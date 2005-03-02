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Rosenberg Aaron

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Место рождения

Cleveland, Ohio

Дата рождения

01.12.1916

Дата смерти

02.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916

Отец: Rosenberg Alexander (Alex)

Мать: Rosenberg Bessie

Cleveland, Ohio
Бракосочетание
1939

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Cleveland, Ohio
Бракосочетание
1962

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
02.03.2005
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