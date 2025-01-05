(Удонова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Удонов Вячеслав
Мать: (Безрукова) Любовь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полуэктов Павел
Рождение ребёнка
01.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Балашиха МО
Рождение ребёнка
09.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуэктов Павел
Подольск МО
Рождение ребёнка
22.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуэктов Павел
Подольск МО