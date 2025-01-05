(Удонова) Валентина 1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Удонова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1964 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Удонов Вячеслав

Мать: (Безрукова) Любовь

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуэктов Павел

Рождение ребёнка
01.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Балашиха МО
Рождение ребёнка
09.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Павел

Подольск МО
Рождение ребёнка
22.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Павел

Подольск МО

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