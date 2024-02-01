Шахуцкий Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахуцкий Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1876
Дворянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахуцкая Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Петрушин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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