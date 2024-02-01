Шахуцкий Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1876
Дворянин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петрушин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно