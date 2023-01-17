Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мейшутович Бекир Мустафович

Мать: Мейшутович Фурша

Рождение ребёнка
1877

Сын: Якубовский Сулейман Мустафович

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа

Минск, Минск
Место жительства
1879
Минск, Минск
Живут в доме надворного советника Бицютко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Мустафа

Смерть
Неизвестно
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