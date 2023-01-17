Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Мейшутович Бекир Мустафович
Мать: Мейшутович Фурша
Рождение ребёнка
1877
Сын: Якубовский Сулейман Мустафович
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа
Место жительства
1879
Живут в доме надворного советника Бицютко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубовский Мустафа
Смерть
Неизвестно