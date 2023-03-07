Кропачев Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Кропачев Петр Панкратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Кропачев Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756