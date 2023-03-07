Кропачев Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачев Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Кропачев Петр Панкратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Кропачев Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Кропачев Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Кропачев Козьма Иванов

Мать ребёнка: не указана

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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