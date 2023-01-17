Миронова Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова Зоя Васильевна

Миронова Зоя Васильевна

avatar

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.02.1912

Дата смерти

16.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1912
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
16.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1991
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close