(Попова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Валентина

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Место рождения

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.10.1922

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1922

Отец: Попов Василий Михайлович

Мать: Попова Клавдия Георгиевна

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахимов Абдумумин

Гузар, Узбекистан
Награда
14.06.1966
Калуга, город Калуга, Калужская область
Заслуженный врач РСФСР
Награда
17.12.1996
Калуга, город Калуга, Калужская область
Ветеран труда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахимов Абдумумин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдурахимов Абдумумин

Смерть
2014
Похороны
Неизвестно
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
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