(Попова) Валентина
Место рождения
Дата рождения03.10.1922
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1922
Рождение ребёнка
07.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдурахимов Абдумумин
Гузар, Узбекистан
Награда
14.06.1966
Заслуженный врач РСФСР
Награда
17.12.1996
Ветеран труда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдурахимов Абдумумин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014
Похороны
Неизвестно