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Мошканов Василий

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мошканов Пимен Матвеевич

Мать: Мошканова Анастасия

д.Стриганцы, Витебская обл.
Военная награда
Неизвестно
Мошканов Василий Пименович. Орден Отечественной войны II степени Гв. лейтенант __.__.1923.
Медаль «За оборону Сталинграда»
Смерть
1944
Румыния, жуд. Васлуй, с. Пошта-Елан
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