Мошканов Василий
Место рожденияд.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения1923
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Мошканов Пимен Матвеевич
Мать: Мошканова Анастасия
д.Стриганцы, Витебская обл.
Военная награда
Неизвестно
Мошканов Василий Пименович. Орден Отечественной войны II степени Гв. лейтенант __.__.1923.
Медаль «За оборону Сталинграда»
Смерть
1944
Румыния, жуд. Васлуй, с. Пошта-Елан