Московкина (Пожидаева) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкина (Пожидаева) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1870 ст.
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Московкин Ефим Севастьянов

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
запись о рождении: ГАТО, ф. 170, о. 9, д. 1027, л. 19_об. - 20.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Московкин Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Московкин Ефим Севастьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московкин Ефим Севастьянов

Смерть
1884 ст.
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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