Московкина (Пожидаева) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Московкин Ефим Севастьянов
Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
запись о рождении: ГАТО, ф. 170, о. 9, д. 1027, л. 19_об. - 20.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Московкин Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Московкин Ефим Севастьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1884 ст.