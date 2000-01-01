Чиркова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашин Михаил Романович
Мать: Кашина Анна Павловна
Рождение ребёнка
19.03.1953
Отец ребёнка: Чирков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Борис Александрович
Отец ребёнка: Чирков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно