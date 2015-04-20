Мартынович Николай Алексеевич
Место рожденияСаяны, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Дата рождения07.04.1956
Дата смерти20.04.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956
Саяны, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынович Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынович Татьяна Александровна
Место жительства
Около 2000
Микрорайон 19 - 58
Смерть
20.04.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно