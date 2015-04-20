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Мартынович Николай Алексеевич

Место рождения

Саяны, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия

Дата рождения

07.04.1956

Дата смерти

20.04.2015

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956

Отец: Мартынович Алексей Максимович

Мать: Мартынович Агния Николаевна

Саяны, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынович Татьяна Александровна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынович Татьяна Александровна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Место жительства
Около 2000
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Микрорайон 19 - 58
Смерть
20.04.2015
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область