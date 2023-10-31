Харитонова Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Валерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.2006

Дочь: Харитонова Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Харитонов Олег Андреевич

Рождение ребёнка
03.05.2014

Сын: Харитонов Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Харитонов Олег Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Олег Андреевич

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