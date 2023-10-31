Харитонова Валерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.2006
Дочь: Харитонова Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Харитонов Олег Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.2014
Сын: Харитонов Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Харитонов Олег Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно