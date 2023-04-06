Литвиненко Клим Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиОколо 1824 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: Литвиненко Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1824 ст.