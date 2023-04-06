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Литвиненко Клим Игнатов

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Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

Около 1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: Литвиненко Игнат

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Литвиненко Борис Климов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Литвиненко Петр Климов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Литвиненко Андрей Климов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Около 1824 ст.
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
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