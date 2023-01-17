Терехов Николай Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1894
Жена: Терехова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.
Сын: Терехов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Терехова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
27.06.1900 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Терехова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно