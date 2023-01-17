Терехов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Николай Степанович

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Место рождения

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехов Степан Иванович

Мать: Терехова Параскева Алексеевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1894

Жена: Терехова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.

Сын: Терехов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Терехова Анна Андреевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1900 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Терехова Анна Андреевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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