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Волоцкой Аполлон Никанорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Волоцкой Никанор Гаврилович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дворянского сословия.
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Трубеко Александра Аполлоновна

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сатрапова Анна Аполлоновна

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дворянского сословия.
Рождение ребёнка
14.07.1884 ст.

Сын: Волоцкой Николай Аполлонович

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Волоцкой Александр Аполлонович

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1888 ст.

Сын: Волоцкой Павел Аполлонович

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Волоцкой Василий Аполлонович

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Потомственный дворянин.
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Волоцкая Валентина Аполлоновна

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Златоустинская, 4.
Смерть
Неизвестно
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