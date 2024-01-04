Волоцкой Аполлон Никанорович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Волоцкой Никанор Гаврилович
Мать: не указана
Дворянского сословия.
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Трубеко Александра Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сатрапова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Дворянского сословия.
Рождение ребёнка
14.07.1884 ст.
Сын: Волоцкой Николай Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Волоцкой Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
18.08.1888 ст.
Сын: Волоцкой Павел Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волоцкой Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Потомственный дворянин.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Волоцкая Валентина Аполлоновна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Никандровна
Место жительства
1917
Златоустинская, 4.
Смерть
Неизвестно